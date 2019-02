Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Oiseau de mauvaise augure pour certains, emblème de La Réunion pour d'autres. Le papangue est un oiseau de légendes... Dans tous les sens du terme. Son cri est souvent associé à la plainte du personnage folklorique Grand-mère Kal. Pour les passionnés, son envergure de plus d'un mètre et son élégance fascinent. Seul rapace endémique de l'île, le papangue est menacé d'extinction. Sa population était estimée entre 120 et 180 couples reproducteurs en 2010. Depuis plusieurs années, passionnés et associatifs se battent pour que l'oiseau péi ne disparaisse pas du paysage réunionnais, à l'instar d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux.

Oiseau de mauvaise augure pour certains, emblème de La Réunion pour d'autres. Le papangue est un oiseau de légendes... Dans tous les sens du terme. Son cri est souvent associé à la plainte du personnage folklorique Grand-mère Kal. Pour les passionnés, son envergure de plus d'un mètre et son élégance fascinent. Seul rapace endémique de l'île, le papangue est menacé d'extinction. Sa population était estimée entre 120 et 180 couples reproducteurs en 2010. Depuis plusieurs années, passionnés et associatifs se battent pour que l'oiseau péi ne disparaisse pas du paysage réunionnais, à l'instar d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux.