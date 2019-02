La Séor (Société d'Etudes Ornithologiques de La Réunion) a recueilli sur la commune du Port vendredi 8 février 2019 un paille en queue à brins rouge adulte. Il est "légèrement affaibli mais avec un poids tout à fait convenable (671g alors que la moyenne est de 700g), nous lui avons fait un traitement pour éliminer les nombreux parasites présents sur son plumage," indique dans un post Facebook la Séor. L'oiseau devrait être relâché ce week-end, "près quelques gros poissons pour se réhydrater"!

Depuis le début de l'année, la Séor a déjà pris en charge plus de 500 oiseaux et près de 470 ont pu être sauvés et relâchés !

Pour soutenir leurs actions c'est ICI

