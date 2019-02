Encore une... Une jeune tortue verte de 12 kilogrammes a été récupérée par un Club de plongée à Sainte-Rose samedi 23 février 2019 avec une "vilaine" blessure à la nageoire provoqué par un fil de pêche qui a fait "garrot." C'est la quatrième à mourir depuis le début d'année...

"La nageoire était déjà bien nécrosée et les soins mis en place aussitôt au Centre de soins de Kelonia avec le vétérinaire, n’ont pas permis de la sauver," écrit dans un communiqué Stéphane Ciccione, responsable de Kélonia. La tortue n'a pas survécu, elle est morte dans la nuit de samedi à dimanche.

L’autopsie réalisée lundi 25 février a montré un oedème généralisé lié au garrot.

"Les blessures et souvent les mortalités provoquées par les fils de pêche "fantôme" sont malheureusement de plus en plus fréquentes," se désole

