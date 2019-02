Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Kélonia est heureux d'annoncer qu'Emma est de nouveau maman. Cette tortue verte est une habituée de La Réunion. Depuis 2012 elle vient régulièrement pondre dans le sable de nos plages. Cette fois elle a pondu dans cinq nids et les oeufs du quatrième nid ont éclos et ce mercredi matin 27 février 2019 les scientifiques du centre d'observation des tortues procèdent au comptage des oeufs. Ils évaluent aussi le taux d'éclosion et d'émergence du sable et procède au sauvetage des bébés potentiellement coincés dans le nid. Pour tout savoir sur ces naissances, suivez-nous, nous sommes en direct

