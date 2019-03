Fausses petites méduses, jolies et intrigantes... mais redoutables. Les physalies, s'échouent en ce moment sur la plage de la Saline-les-Bains. Des bêtes bleues, de 15 à 20 cm, dont les filaments urticants peuvent aussi provoquer des réactions allergiques. Mais pas de panique : leur échouage est un phénomène naturel qui ne dure généralement que quelques jours. Si vous êtes piqué, rapprochez-vous d'un poste de secours. (Photo d'archives/RB pour Imaz Press Réunion)

Comme les méduses, les physalies ne nagent pas et se déplacent avec les vents et les courants. C’est donc un phénomène naturel et récurrent pendant l’été austral que de les voir s’échouer sur les plages de l’ouest.

Les physalies sont des "siphonophores" avec un corps transparent. Elles sont composées d'environ 90 % d'eau, et évoluent en colonie dans les mers tropicales et subtropicales des océans Atlantique et Indien.

