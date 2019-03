Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le 5ème et dernier nid de la tortue Emma a émergé, et au total des 5 nids plus de 400 jeunes tortues sont sorties du sable et ont quitté la plage. Cela signe la fin de la période de suivi et d'étude commencée par Kelonia.

