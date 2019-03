Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Près de 72h après les premières traces d'émergence observées sur le sable, Kelonia procède à l'étude du cinquième et dernier nid d'Emma ce mercredi 13 mars 2019. Cela consiste à creuser le sable jusqu'au nid et d'en extraire les coquilles vides, les oeufs non éclos, les nouveaux-nés morts ou encore vivants dans la colonne de sable, pour connaitre le nombre d'oeufs pondus, le taux d'éclosion et le taux d'émergence.

