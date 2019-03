Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

On ne voit pas cette scène tous les jours... Aux abords de la baie de Monterey en Californie, un groupe d'orques est filmé en train de charger le plus gros animal du monde... une baleine bleue adulte ! D'après les chercheurs, elles l'ont peut-être fait pour "s'amuser", mais la baleine, surprise, à l'air effrayée : elle s'est retournée rapidement avant de s'enfuir à grande vitesse. Cet animal peut mesurer jusqu'à 30 mètres et peser plus de 200 tonnes. Il arrive que des orques s'en prennent à des baleines. Mais c'est très rare. Ils chassent plutôt les baleineaux, en les séparant de leur mère par des attaques simultanées.

On ne voit pas cette scène tous les jours... Aux abords de la baie de Monterey en Californie, un groupe d'orques est filmé en train de charger le plus gros animal du monde... une baleine bleue adulte ! D'après les chercheurs, elles l'ont peut-être fait pour "s'amuser", mais la baleine, surprise, à l'air effrayée : elle s'est retournée rapidement avant de s'enfuir à grande vitesse. Cet animal peut mesurer jusqu'à 30 mètres et peser plus de 200 tonnes. Il arrive que des orques s'en prennent à des baleines. Mais c'est très rare. Ils chassent plutôt les baleineaux, en les séparant de leur mère par des attaques simultanées.