C'est une annonce faite par la Fondation australienne du koala : cet animal emblématique serait désormais une espèce "fonctionnellement éteinte". Concrètement, cela veut dire que le koala est amené à disparaître si aucune mesure n'est prise pour protéger son habitat naturel.

Plus que jamais, les koalas sont en danger... L’ONG "Australian Koala Foundation" (Fondation australienne du koala) a révélé sur son site la disparition du koala dans 41 zones qu’ils occupaient avant, à cause de la destruction de la forêt.

Aujourd'hui les koalas ne sont plus que 80.000 à l’état sauvage, contre 10 millions il y a 200 ans. "C’est à peu près 1% des 8 millions de koalas qui ont été tués pour leur fourrure et envoyés à Londres entre 1890 et 1927" explique la présidente de l'ONG, Deborah Tabart. Si les chiffres continuent de décliner, l’espèce pourrait être déclarée en voie d’extinction dans les prochaines années. 80% de leur habitat naturel ont déjà disparu.

Des mesures gouvernementales ont déjà été décidées, comme le "Koala protection act" (action de protection des koalas) pour protéger cet espèce et les eucalyptus qui assurent leur survie. Mais de manière concrète, la mesure tarde à se mettre en place, déplore l'ONG.