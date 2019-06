Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

L'Archipelagos Institute of Marine Conservation, une organisation non gouvernementale à but non lucratif engagée depuis plusieurs années dans la recherche et la défense de la biodiversité marine en Grèce, a annoncé ce mois de juin 2019 l'ouverture d'un sanctuaire pour dauphins blessés ou sauvés de la captivité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

