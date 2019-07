Alors que les vacances ont commencé, de nombreuses associations animales recherchent des personnes voyageant vers la métropole pour emmener avec elles des animaux ayant trouvé une nouvelle famille dans l'hexagone. Et pas de panique, ça ne coute rien aux volontaires, si ce n'est quelques minutes supplémentaires à l'embarquement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les associations recherchant des volontaires sont nombreuses : Zoom, Akoz, Espoir Réunion, Réunion Protection Animale… Il existe même des groupes facebook pour pouvoir poster ses annonces, comme " co avionnage 974 ".



Pour pouvoir emporter avec soi un chien ou un chat ayant trouvé une famille en métropole, les volontaires n’ont finalement que très peu à faire à part se présenter à l’aéroport. " La procédure est très simple pour eux, dans la mesure où c’est l’association qui prend tout en charge, de l’administratif aux frais " souligne Célia, co-présidente de Zoom et assistante vétérinaire.

La procédure est plutôt simple une fois que l’on s’est décidé : il suffit de communiquer son numéro de billet à l’association, qui s’occupe ensuite de contacter la compagnie aérienne pour ajouter l’animal à la réservation. Les frais sont payés par cette dernière, qui s’élèvent en général à 75 euros par animal. La bête reçoit les vaccins nécessaires, son passeport est préparé.



" C’est aussi nous qui nous occupons de transporter l’animal jusqu’à l’aéroport et qui l’enregistrons sur le vol. A l’arrivée, l’association relais récupère l’animal. Finalement, la seule chose que doit accepter le volontaire, c’est de patienter quelques minutes en plus, les propriétaires d’animaux étant les derniers à embarquer " souligne Célia.



Il est même possible d’emmener avec soi plus d’un animal si la compagnie le permet. Si vous avez un voyage de prévu vers la métropole et que vous êtes intéressés, vous pouvez donc vous rapprocher des associations mentionnées, ou poster directement une annonce sur le groupe facebook mentionné précédemment.



as/www.ipreunion.com