Vigies Requins ont retrouvé sur le récif de l'Hermitage une balise Argos qui avait été posée, au niveau de la Passe de l'Ermitage, sur une jeune tortue verte en mai 2018 dans le cadre du programme HATOCAM sur l'étude du comportement des juvéniles de tortues marines à La Réunion. La balise avait émis jusqu'en juillet 2018; et montré que cette jeune tortue faisait des incursions régulières dans le lagon, certainement pour s'y nourrir.

Au bout de plusieurs mois, les balises finissent par se décoller de la carapace et tombe au fond. En récupérant ces balises, ce sont de nombreuses informations enregistrées par la balise et qui n’ont pas été transmises aux satellites, auxquelles les scientifiques vont avoir accès.

En effet la balise n’émet que lorsque la tortue est en surface et la quantité d’information transmise dépend du temps passé en surface et de la présence de satellites récepteurs dans la zone à ce moment là. Lorsque l’antenne s’arrache - ce qui est le cas sur cette balise - suite aux frottements sur le récif, les données ne peuvent plus être transmises également.

L’expérience monte que 30 à 70% des informations ne sont pas transmises faute de conditions favorables. Ces informations restent alors dans la mémoire de la balise et ne sont accessibles que si la balise est récupérée. Ce qui va être le cas grâce à la bonne vue des vigies qui ont repéré la balise sur le récif.