Le centre de soins Kélonia donne des nouvelles de "Fifi", la tortue caouanne mâle relâché le 7 octobre dernier. "Fifi" poursuit sa migration vers le Sud "après avoir rejoint les côtes malgaches de l'Anosy, "Fifi" semble s'installer dans la zone de convergence au Sud de Madagascar dans les eaux entre 21°C et 23°C, que les tortues caouannes apprécient." (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le centre de soins ajoute "les tortues caouannes supportent des eaux plus fraiches que leurs cousines les tortues vertes qui préfèrent les eaux entre 24°C et 28°C. Les zones de convergences où se mélangent les eaux chaudes des tropiques et les eaux fraiches du Sud, sont riches en nourriture."

