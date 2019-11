Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Ce sont les équipes du centre de soins Kélonia qui ont révélé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux ce lundi 25 novembre 2019. Une tortue caouanne a été mortellement attaquée par un requin tigre "de 2,5 à 3 mètres" précise Kélonia. La tortue avait été observée à trois miles au large du Cap Lahoussaye il y a quelques jours. "La tortue grièvement blessée a été ramenée en bateau et récupérée par le centre de soins de Kélonia. Elle souffrait de profondes morsures notamment au cou et l'amputation partielle de 3 nageoires. Une prise en charge rapide et l'intervention conjointe de 2 vétérinaires durant 3 heures, n'aura pas permis de sauver la tortue." indique le centre de soins.

Ce sont les équipes du centre de soins Kélonia qui ont révélé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux ce lundi 25 novembre 2019. Une tortue caouanne a été mortellement attaquée par un requin tigre "de 2,5 à 3 mètres" précise Kélonia. La tortue avait été observée à trois miles au large du Cap Lahoussaye il y a quelques jours. "La tortue grièvement blessée a été ramenée en bateau et récupérée par le centre de soins de Kélonia. Elle souffrait de profondes morsures notamment au cou et l'amputation partielle de 3 nageoires. Une prise en charge rapide et l'intervention conjointe de 2 vétérinaires durant 3 heures, n'aura pas permis de sauver la tortue." indique le centre de soins.