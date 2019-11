Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Comme à chaque fin de mois depuis un an, l'association Droit de cité fait appel à la générosité des Réunionnais "lorsque les besoins en aliments chiens et chats restent constants alors que les dons se font plus capricieux." L'association de rappeler qu'avec un 1 euro par jour, elle offre le gîte et le couvert à un chien ou un chat. Ce sont 150 animaux qui sont hébergés à l'Arche de Noé de Sainte-Anne, au refuge de Bonne Espérance et en familles-relais en attente d'adoption, ou en accueil 3ème jeunesse pour quelques vétérans. Le calcul est vite fait, le budget quotidien de l'association est de 150 euros. Pour la dernière semaine de novembre, l'association a ouvert une cagnotte, l'objectif : rassembler 1 050 euros pour prendre soins de ces chiens et chats dans le besoin.

Comme à chaque fin de mois depuis un an, l'association Droit de cité fait appel à la générosité des Réunionnais "lorsque les besoins en aliments chiens et chats restent constants alors que les dons se font plus capricieux." L'association de rappeler qu'avec un 1 euro par jour, elle offre le gîte et le couvert à un chien ou un chat. Ce sont 150 animaux qui sont hébergés à l'Arche de Noé de Sainte-Anne, au refuge de Bonne Espérance et en familles-relais en attente d'adoption, ou en accueil 3ème jeunesse pour quelques vétérans. Le calcul est vite fait, le budget quotidien de l'association est de 150 euros. Pour la dernière semaine de novembre, l'association a ouvert une cagnotte, l'objectif : rassembler 1 050 euros pour prendre soins de ces chiens et chats dans le besoin.