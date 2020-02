Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'association Droit de cité lance un appel aux dons "pour remplir les 1050 gamelles chiens et chats des pensionnaires du refuge l'Arche de Noé" ce qui représente "150 gamelles par jour pendant 7 jours". L'association souligne que un euro "permet d'offrir le gîte et le couvert à l'un de (ses) pensionnaires chiens et chats et qu'avec 7 euros une gamelle jusqu'à la fin du mois". Les achats de nourriture, litière et produits d'entretien représentent 30 % du budget mensuel du refuge

