Le vendredi 13 novembre 2020 de 14h à 15h, l'association Globice organise une conférence gratuite en ligne sur l'étude du chant des baleines à bosse dans l'océan Indien. Ce webinaire est accessible au public scolaire. Nous publions ici le communiqué de Globice. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

L’association Globice est née en 2001 de l’initiative d’un petit groupe de passionnés de la mer, soucieux de protéger les différentes espèces de cétacés de La Réunion. Depuis quasiment 20 ans, elle multiplie les programmes de recherche, les publications scientifiques et les opérations de sensibilisation du public au service de la conservation les dauphins et baleines de La Réunion et du sud ouest de l’océan Indien.

Dans le cadre de la fête de la science, Globice propose de découvrir plus en détail pourquoi l’étude du chant de la baleine à bosse est importante et comment elle permet aux scientifiques d’en apprendre plus sur les mouvements de baleine dans la région du sud-ouest de l’océan Indien.

Ainsi, l'association organise une conférence gratuite en ligne sur l'étude du chant des baleines à bosse dans l'océan Indien le vendredi 13 novembre 2020 de 14h à 15h. Les places sont limitées à 50 personnes.



Cela permettra de familiariser le grand public avec un exemple d’étude acoustique, et de montrer la nécessité de monter des collaborations internationales pour améliorer la recherche scientifique autour d’une espèce.

Ce webinaire est accessible au public scolaire, le lien vers la visioconférence sera communiqué sur inscription.

Pour les contacts et les réservations : adrian.fajeau@globice.org