L'observatoire des tortues marines suit, grâce à une balise, la traversée de la tortue caouanne Cc Curieuse qui a retrouvé l'océan depuis le 3 novembre dernier. Elle se dirige actuellement vers les plages de ponte de la péninsule arabique. Les données recueillies permettront d'alimenter les modèles de prévision des cyclones pour la saison 2020/2021. Nous publions ici le communiqué de Kélonia. (photos Kélonia)

Depuis son retour dans l’océan le 3 novembre 2020, la tortue caouanne Cc Curieuse a retrouvé ses marques et poursuit sa migration interrompue lors de sa capture accidentelle sur une palangre.

Sa route plein nord indique qu’elle appartient à la population du Nord de l’océan Indien, et qu’elle part rejoindre les plages de ponte et les habitats d’alimentation de la péninsule arabique. Elle y rejoindra Cc Tina et Cc India qui y sont déja depuis plusieurs mois.

Durant sa traversée des Tropiques et de l’Equateur la balise de Cc Curieuse enregistrera les données océanographiques qui alimenteront les modèles de prévision des cyclones du Laboratoire de l’Atmosphère et des cyclones (LACY) de l’Université de la Réunion. Informations importantes alors que démarre la saison cyclonique 2020-2021.