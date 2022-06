Le Salon Zanimos c'est avant tout la grande aventure d'un passionné d'animaux. Willy Zafinedravoul a imaginé il y a déjà 10 ans de cela, un espace où les passionnés, professionnels et particuliers, propriétaires ou futurs propriétaires mais aussi défenseurs de la cause animale, se retrouveraient autour du plus grand rassemblement d'animaux du monde entier pour les faire découvrir ou redécouvrir aux réunionnais. Ca va se passer du 4 au 6 juin, à la Nordev, à Saint-Denis. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association Zanimo. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Une manifestation qui rassemble tous les âges autour d'une belle et même valeur "Un animal, c'est pour la vie!". Déterminé et convaincu qu’avec un animal la vie est plus belle, le 1er salon Zanimos a donc été lancé en 2011, dans le respect de l’animal et dans l’éthique qu’il s’impose. Ce salon leur a paru à l'association être une évidence pour tous les passionnés et amoureux des animaux.

Soucieux et respectueux de leur bien-être, le Salon Zanimos se conforme à une charte rigoureuse et se mobilise pour offrir une meilleure place à l’animal dans notre société.

Être propriétaire d'un animal c'est aussi une responsabilité et il est important pour nous de sensibiliser le public dès son plus jeune âge. Le contexte sanitaire lié au Covid-19 nous a contraint à une pause forcée de 2 ans. L'histoire continue de s'écrire, et plus que jamais, l'envie de retrouver les exposants et vous le public est forte, afin de célébrer ensemble les 10 ans du Salon Zanimos !

Un salon qui attire autant de visiteurs de tout âge se doit d’être engagé pour la cause qu'il met en avant. Notre slogan cette année "Un animal pour la vie" reflète la volonté de chaque acteur de sensibiliser les propriétaires et futurs propriétaires d'animaux.

- "En adoptant un animal, j'adopte également un sens aigu des responsabilités"-

Au coeur de cet évènement immanquable, le bien-être animal durant toute sa vie est mis en avant par le biais de nombreuses interventions et animations. Informer, protéger, sensibiliser, prévenir les risques sont les fondamentaux du Salon Zanimos & Jardins. Et ce grâce à des exposants toujours plus impliqués dans ces valeurs et dans la transmission de leur savoir, des passionnés qui font chaque année des efforts considérables pour proposer toujours plus d'interactions et de partages avec les visiteurs.

Le Salon Zanimos & Jardins, ce sont des exposants qui proposent le meilleur à nos amis les bêtes et pour nos jardins :

- Une nourriture pour animaux élaborée en collaboration avec les meilleurs experts vétérinaires, qu’il s’agisse de croquettes pour chien et chat, de pâtée, de graines pour oiseaux ou de granulés pour rongeurs,

- Des soins et produits d’hygiène répondant aux normes de qualité les plus exigeantes, pour protéger la santé des animaux, mais aussi de leurs maîtres,

- Des couchages pour chien et chat douillets et spacieux, de splendides aquariums et de vastes terrariums pour offrir un maximum de confort à son compagnon de tous les jours,

- Des jouets pour animaux pour tous les budgets : peluches chat et chien, balles, roues pour hamster, arbres à chat…

- Ainsi que divers accessoires destinés à améliorer le quotidien des animaux et de leurs propriétaires (laisses, gamelles, ou distributeurs de nourriture par exemple)

- Des outils et matériels, équipements du jardin, graines, arbustes, fleurs ... le tout accompagné de conseils d'experts. L'art de cultiver n'aura plus aucun secret pour vous.

Un espace, 2 univers, pour trouver l'animal et le jardin qui vous correspondent. Pour fêter ses 10 ans, le Salon Zanimos & Jardins vous réserve quelques surprises !

Cette année, différents concours sont prévus afin de ravir les petits et les grands. Nous avons également souhaité vous présenter des exposants, qui vont permettre à ce Salon d'être aussi beau que passionnant. Nous avons à coeur de voir des enfants émerveillés, d'attirer la curiosité, de surprendre et de faire vivre à chacun des moments de bonheur. Cette crise sanitaire nous a tous profondément touchée, ce week-end marque le retour du Salon Zanimos & Jardins et nous avons bien l'intention de vous faire vivre une aventure exceptionnelle ...

Pour plus d'information rendez-vous sur la page Facebook de Zanimos Réunion.