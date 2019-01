Cette année encore, les enfants ont pu bénéficier de multiples activités proposées par les animateurs du service temps libre de la municipalité du 7 au 19 janvier 2019. Les enfants de maternelles comme du primaire se sont divertis tout en pratiquant des activités pédagogiques.

Les plus petits, en plus des jeux traditionnels, ont pu découvrir les arts du cirque, des ateliers de coutures ou encore aller au cinéma. Et comme les grands, ils ont pris beaucoup de plaisir à s’amuser dans les structures gonflables mis à leur disposition. Ils ont aussi répété un spectacle qui a été présenté aux parents le dernier jour du séjour.

Les "grands" aussi ont eu un choix multiple d’activités, où la diversité culturelle s’ajoutait aux pratiques sportives et d’apprentissage manuel. Durant cette période de vacances nos jeunes ont bénéficié de sorties cinéma, ils ont pratiqué de l’acrobranche ou encore des jeux vidéo au Laser Game.

Grace à l’inventivité de la dynamique équipe d’animateurs les enfants ont fait la découverte de jeux de société en bois, et de la pratique de la couture. Des tournois sportifs ont été organisés, les jeunes ont mis en place une mini olympiade et le samedi des jeux d’eau ont connu un vif succès au regard de la chaleur qui régnait en ce mois de janvier.

Les jeunes participants à ce centre de loisirs ont travaillé sur la fabrication de jeux de société et le dernier jour ils ont invité leurs parents à venir toute la matinée jouer "au Casino". Une matinée qui a connu un grand engouement de la part des petits et grands.