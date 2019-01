Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

L'Agence régionale de Santé - Océan Indien (ARS-OI) et la mairie de Saint-Paul communiquent les dates des opérations de démoustication prévues dans le quartier de l'Hermitage-les-Bains. Des agents procéderont à des traitements les nuits des 21, 24, 28 et 31 janvier 2019, et les 4 et 7 février, entre minuit et cinq heures du matin. L'objectif reste évidemment de lutter contre l'intensification du virus de la dengue. Du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019, on dénombrait 41 cas diagnostiqués dont 7 à Saint-Gilles-les-Bains et à la Saline. Découvrez la carte des secteurs concernés par ces démoustications. (photo d'illustration)

