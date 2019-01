Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

La boom organisée ce jeudi après-midi au centre Paulette Adois Lacpatia a réuni plus de 300 jeunes Portois et Portoises. De 14h à 18h, DJ K Ven's, DJ Skam et Junior ont mis une bonne ambiance dans la salle polyvalente. Évènement qui était au programme de Vakans dann'Port.

