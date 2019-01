Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 18 heures

La bibliothèque Say a accueilli le samedi 19 janvier la 3éme édition de cette manifestation. Un programme de plus de 5 heures très varié. Le public présent a ainsi pu rencontrer Edmée Dufour, l'auteure a présenté son 1er roman "Le fil de la destinée ", puis découvert le spectacle pour enfants "le vilin ti kanar " et enfin assisté à un BD-concert.

