Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 2 heures

C'est un jour exceptionnel pour le couple Vandenesse. Juliane et Roland, ont célébré dimanche 20 janvier leurs noces de diamant. Ils se sont dit oui à Saint-Leu il y a maintenant 60 ans. De cette union sont nés 8 enfants. Juliane et Roland ont également 21 petits-enfants et 30 arrières-petits-enfants. C'est à leur domicile de l'Etang Saint-Leu qu'ils ont célébré cet événement en présence de leur famille, du maire Bruno Domen et de Marie-Claire Lacaille, élue à la mairie. Ils se sont rencontrés très jeunes, Roland se souvient des cours de catéchisme où il faisait les yeux doux à Juliane. Leur amour s'est concrétisé quelques années plus tard par un beau mariage à Saint-Leu.

C'est un jour exceptionnel pour le couple Vandenesse. Juliane et Roland, ont célébré dimanche 20 janvier leurs noces de diamant. Ils se sont dit oui à Saint-Leu il y a maintenant 60 ans. De cette union sont nés 8 enfants. Juliane et Roland ont également 21 petits-enfants et 30 arrières-petits-enfants. C'est à leur domicile de l'Etang Saint-Leu qu'ils ont célébré cet événement en présence de leur famille, du maire Bruno Domen et de Marie-Claire Lacaille, élue à la mairie. Ils se sont rencontrés très jeunes, Roland se souvient des cours de catéchisme où il faisait les yeux doux à Juliane. Leur amour s'est concrétisé quelques années plus tard par un beau mariage à Saint-Leu.