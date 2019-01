Publié il y a 28 minutes / Actualisé le Lundi 21 Janvier à 16H28

Plus de 800 jeunes des centres de loisirs de la ville de Saint-Paul se sont donné rendez-vous à la Saline le vendredi 18 janvier 2019 pour la journée inter-centres clôturant les activités des Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) des primaires (du CP au CM2). Portant les couleurs respectives de leur établissement, c'est sur le parking de l'ancienne usine de Vue Belle que les ribambelles de marmailles ont entamé la marche afin de rejoindre le gymnase, quelques mètres plus bas, bien encadrés par les animateurs et le service de sécurité présent.

