Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Si vous êtes Dionysien et que vous avez plus de 55 ans, le plan Séniors en action vous est adressé. Avec ce plan, la ville de Saint-Denis organise de nombreuses activités de loisirs, sportives et culturelles. Voici le nouveau programme destiné aux séniors. Les thèmes sont variés, de l'informatique à la mosaïque, la natation, le yoga ou encore des cours d'anglais. Un catalogue complet pour trouver l'activité qui correspond à chaque sénior. Ce sont des activités proposées à l'année avec des tarifs préférentiels et dans différents quartiers du chef-lieu.

