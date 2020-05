Monsieur le président de Région, de nombreux chefs d'entreprises de TPE et leurs représentations syndicales m'ont fait part de leur grande inquiétude quant à la mise en oeuvre concrète des dispositifs d'aides régionales que vous avez annoncés dans le cadre de la crise Covid." indique-t-il dans un communiqué que nous publions ci-après (Photo rb.www.ipreunion.com)

Ces chefs d'entreprises pourraient être acculés rapidement à la faillite face aux charges qui s'accumulent et à défaut de chiffres d'affaires du fait du confinement.

Leurs salariés, également, verraient leur chômage partiel se transformer en chômage total. Les commerçants de proximité et les artisans perdraient le fruit, parfois de toute une vie de labeur, et viendraient eux aussi gonfler les chiffres du chômage.

La survie de ces entreprises se jouent au jour près. Les délais de versement des aides sont trop longs, les procédures trop complexes, voire bloquantes selon certains professionnels.

Enfin, tous dénoncent le défaut de partenariat des banques de la place, peu conciliantes avec leurs structures.

La détresse de ces entrepreneurs est aujourd'hui palpable. Ils doivent être rassurés et encouragés.

C'est pourquoi à l'heure du déconfinement, il me parait nécessaire de présenter un bilan des aides accordées afin de mesurer la pertinence des décisions prises lors de la dernière Assemblée plénière et l'utilité de ces aides auprès des entreprises réunionnaise; ce bilan devra indiquer :

• Un état d'avancement des mesures d'aides qui ont été votées dans le cadre de la crise Covid-19

• Et un premier bilan des aides accordées selon les typologies d'entreprises concernées.

Il s'agit de préciser les dispositions prises par vos services pour alléger les formalités administratives des demandes et pour faciliter leur instruction.

Il convient également de dire à quel niveau d'engagement se situent, à ce jour, le fond de solidarité régionale, le chèque numérique, le prêt rebond et le fond de solidarité nationale.

La situation dramatique du tissu économique de notre territoire exige que nous agissions collectivement pour accompagner les chefs d'entreprises dans leur reprise d'activité et préserver les emplois qu'ils portent.

Pour ma part, je multiplie les échanges avec les professionnels de ma commune. Je me rends disponible en tant que Président du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime de La Réunion pour participer à l'effort collectif et adapter l'activité portuaire aux besoins et aux urgences de tous les acteurs économiques de notre île.

En ce sens, je suis disposé à accompagner un " choc de simplification " des mesures à appliquer pour répondre aux attentes des entreprises à très court terme.

Je vous prie de croire en mes salutations respecteuses

Olivier Hoarau, maire du Port, conseiller régional, président du conseil de surveillance du Grand port maritime