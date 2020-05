Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

C'est une très bonne nouvelle pour tous les propriétaires d'animaux, la CASUD (Communauté d'agglomérations du sud) reprend la stérilisation des chiens et chats. "Dans le cadre du partenariat instauré avec les services de l'Etat pour une aide aux foyers non imposables, la CASUD informe la population que stérilisation et identification des chiens et chats se fera du 1er juin 2020 au 1er décembre 2020" indique la communauté d'agglomérations dans un communiqué que nous publions ci-dessous (photo RB imaz press)

