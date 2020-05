L'actualité de Saint-Denis, au même titre que les autres communes, est chamboulée par le coronavirus. Après ces premières semaines de déconfinement, la ville met en place la réouverture progressive de ses services.

Fermés depuis le 25 mars dernier, les marchés dionysiens ont pu effectuer leurs réouvertures lundi dernier. C'était notamment le cas des marchés forains du Chaudron et des Camélias. La caméra de Dionycité s'y est rendue et a pu constater les aménagements qui y ont été faits pour garantir la sécurité sanitaire des clients et des forains.

Si les services peuvent petit à petit réouvrir leurs portes, ce n'est malheureusement pas le cas de l'école Loulou Pitou. Pour pallier cette difficulté, les professeurs de musique s'organisent. La caméra de Dionycité a rencontré Bernard qui propose des cours de piano à distance.

La réouverture très attendue des bibliothèques de la ville se fera à compter du lundi 25 mai. Dès le lendemain, c'est la médiathèque François Mitterrand qui pourra de nouveau accueillir son public. Pour en savoir davantage, Marcus est allé à la rencontre de Michel Ethève, le responsable du Réseau de Lecture publique de la Ville.