Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

" Après plusieurs semaines de préparation en lien avec les services du rectorat et de la préfecture, la ville de Saint-Paul rouvre l'ensemble de ses écoles maternelles et primaires dans la deuxième semaine de juin, plus précisément le 8 juin prochain " précise un communiqué de la ville que nous publions ci-dessous

