Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

"Suite aux mesures de déconfinement annoncées par le gouvernement, le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l'Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe), informent les parents d'élèves que le transport scolaire sera assuré à partir du 02 juin pour les collèges et lycées" indique la casud dans un communiqué que nous publions ci-contre

"Suite aux mesures de déconfinement annoncées par le gouvernement, le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l'Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe), informent les parents d'élèves que le transport scolaire sera assuré à partir du 02 juin pour les collèges et lycées" indique la casud dans un communiqué que nous publions ci-contre