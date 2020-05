Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

"Suite à l'annonce par l'Etat du retour des élèves dans les lycées et collèges ( 4e et de 3e) pour le mardi 2 juin 2020, la Cinor informe les administrés que les transports scolaires du réseau Cinor sont de nouveau rétablis aux fréquences et horaires habituels" explique la cinor dans un communiqué que nous publions ci-dessous

