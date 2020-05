Publié il y a 22 minutes / Actualisé le Vendredi 29 Mai à 09H46

Suite à sa fermeture le 17 mars en raison des mesures relatives à l'épidémie Covid-19, le TCO informe que la fourrière animale rouvrira ses portes à partir du mardi 2 juin 2020. La fourrière animale intercommunale, située dans la ZA de Cambaie à Saint-Paul, vous ouvre ses portes aux jours et horaires habituels : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h. (photo TCO)

