L'actualité de Saint-Denis, au même titre que les autres communes, est chamboulée par le coronavirus. Plus de 2 semaines après la fin du confinement, la vie reprend petit à petit son cours et avec elle la réouverture des différents services, marchés, écoles et bibliothèques. Annonce du second tour des municipales, a un mois de cette échéance, les services en charge de son organisation se remettent au travail.

