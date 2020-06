La séance du mardi 2 juin était principalement consacrée aux désignations des représentants du conseil municipal au sein de différents organismes. Des mesures de soutien à l'économie et le taux d'imposition 2020 de la taxe foncière étaient également proposés au vote. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port

- Désignations des représentants -

Le conseil municipal a désigné les différents élus qui représenteront la ville notamment au sein de la Commission d’appel d’offres, le

Conseil d’administration du CCAS, les Conseils d’écoles, les Conseils d’administration des collèges et lycées, la Commission d’élaboration du Schéma d’Aménagement Régional (SAR), le Conseil de surveillance du Grand Port maritime, le SIDELEC, l’Ecole Supérieure d’Art et la Mission Intercommunale de l’Ouest.

- Mesures de soutien à l’économie -

Les élus ont validé deux mesures pour atténuer l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique des entreprises portoises. Ces dernières bénéficieront de l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public communal pour 6 mois, ce qui représente plus de 21 000€ pour la ville. Les élus ont également donné leur feu vert pour un abattement de 50% de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) représentant environ 60 000 € pour la commune.

L'octroi d'une subvention de fonctionnement de 15 000 € à l'association des Commerçants du Port (ACP) a reçu l’aval de la majorité. Les élus de l’opposition ont voté contre cette aide destinée à soutenir les actions d'animations menées au centre-ville, au titre du FISAC.

- Bilan du plan communal de sauvegarde -

Un point d'information a été fait concernant la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de " Covid-19 ". 2770 appels ont été reçus au standard de crise entre le 12 mars et le 17 mai. Parmi les autres chiffres clés : 1254 colis alimentaires livrés en 2 mois, 2188 familles ont bénéficié de paniers de fruits et légumes entre le 1 avril et le 31 mai, 3200 masques en textile ont été confectionnés et distribués aux agents, aux partenaires de l'action sociale et au réseau de bénévoles. 120 packs informatiques ont été mis à disposition d'enfants en situation de rupture numérique et 200 kits de reprise distribués aux commerçants du centre-ville.

- Taxe foncière -

Pas d’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Conformément aux orientations budgétaires, le conseil municipal maintien le même taux d’imposition que l’an dernier.

