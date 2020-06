Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

La Casud informe les parents d'élèves des écoles, maternelles et élémentaires des communes de l'Entre-Deux et du Tampon que le transport scolaire sera à nouveau assuré à partir du lundi 8 juin 2020. Cette reprise se fera bien entendu dans le strict respect des gestes barrières afin de protéger les élèves et les conducteurs de bus.

