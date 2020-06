Après avoir distribué des masques aux séniors et aux personnes les plus vulnérables, la Ville s'apprête à le faire auprès du grand public. Mais avant cela, elle organisait, la semaine dernière, "La Nuit du Mask", une opération destinée à remercier les bénévoles tout en confectionnant 5 000 nouveaux masques. Nous publions ci dessous le communiqué de la ville. (Photos : Foto Passion, Fabrice Picot)

Née dans le contexte de la crise sanitaire, cette opération portée par la Ville n’aurait pas vu le jour sans le dévouement et la générosité de ces nombreux bénévoles. Dans une ambiance festive et chaleureuse, la solidarité de chacun aura permis de confectionner plus de 5 000 nouveaux masques aux normes AFNOR.

La Ville de Saint-Denis tient une nouvelle fois à remercier l'altruisme de ces volontaires qui par par leur investissement favorisent la cohésion sociale du territoire.

Chaque mairie annexe se mobilisera très bientôt pour assurer la distribution de ces masques aux Dionysiennes et Dionysiens.