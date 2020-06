Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Promeneurs, visiteurs, sportifs,... depuis ce mardi 2 juin 2020, il sera possible de se rendre à nouveau au parc de la Trinité du Coeur vert familial à Saint-Denis. "Une réouverture qui enchante petits et grands, mais qui s'accompagne bien entendu d'un certain nombre de mesures afin de respecter le protocole sanitaire" précise la mairie. Pour rappel les autres parcs et jardins de la ville (les squares Capagory et Montreuil ainsi que la zone de loisirs de Saint-François) ont rouvert leurs portes ce jeudi 4 juin.

