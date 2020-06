Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 49 minutes

Née au plus fort de la crise sanitaire, l'opération FéLeMask touche à sa fin. Grâce au dévouement et à la générosité de plusieurs centaines de bénévoles, les masques qu'ils ont confectionnés vont enfin pouvoir être distribués au grand public. Cette distribution débutera le mercredi 10 juin sur l'ensemble du territoire Dionysien. Elle concerne tous les Dionysiens âgés de 18 à 60 ans. Les séniors de plus de 60 ans ont eux, pour la plupart, déjà reçu ces masques. Nous publions ci dessous le communiqué de la ville.

