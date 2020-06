Amateurs d'archéologie et férus d'histoire, à vos agendas ! La onzième édition des Journées européennes de l'archéologie se déroulera ce samedi 20 juin 2020 à Saint-Paul. Une visite guidée gratuite du cimetière marin se tiendra de 8h30 à 10 heures, dans le strict respect du protocole sanitaire actuel. Deux autres activités totalement numériques et gratuites seront aussi proposées, sous forme d'un live. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (photo RB imaz press reunion)

Une visite guidée gratuite du cimetière marin se tiendra aussi le 20 juin, de 8h30 à 10 heures. Attention, celle-ci se tiendra dans des conditions de sécurité renforcées avec une jauge maximale limitée à 10 personnes (dont le guide) en raison de la pandémie de Covid-19. Renseignements et inscriptions au 02 62 34 58 77 ou patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr

Nous vous recommandons de porter un masque et de venir avec du gel hydro-alcoolique. Il faudra aussi respecter les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières en gardant une distance de 1 mètre entre chaque personne pendant la visite.

Le guide-conférencier respectera lui aussi ces mesures barrières en prenant la parole à bonne distance du groupe de personnes.

Installé à l’entrée sud de Saint-Paul, le cimetière marin est un lieu de passage incontournable pour les habitants et les touristes. En effet, ce lieu de recueillement et de mémoire, créé à la fin du XVIIIe siècle, est un reflet de l’organisation sociale de l’île au cours des siècles. Divers monuments éparpillés dans ce fouillis de sépultures rappellent le souvenir de personnalités réunionnaises et les mythes qui les entourent.

Cependant, construit sur le sable à quelques mètres à peine de la mer, il est rongé régulièrement surtout lorsqu’il subit l’assaut des vagues pendant les cyclones. Le cyclone Gamède emporte en 2007 une partie du mur de clôture et du talus de sable dévoilant des ossements humains. Cette découverte fortuite est le point de départ de deux campagnes archéologiques.

Deux autres activités totalement numériques et gratuites seront aussi proposées. Sous forme d’un live.

Vous pouvez assister aux deux sessions en visioconférence via votre téléphone ou votre ordinateur. Pour une meilleure convivialité, équipez-vous d’une caméra et d’un micro. Vous n’aurez pas besoin d’installer d’application sauf si vous utilisez une tablette.

Le premier live abordera les fouilles archéologiques hors enclos le 20 juin, de 14 à 15 heures. En 2007, le cyclone Gamède emporte une partie du mur de clôture du cimetière et du talus de sable dévoilant des ossements humains. Une première mission d’expertise archéologique réalisée par Bruno Bizot permet de préciser la nature des vestiges. Une seconde opération archéologique est menée en juin 2011 par la réalisation de sept sondages.

La deuxième visioconférence aura lieu le 20 juin, de 15h30 à 17 heures, à propos des vestiges inédits repérés sur la colline du théâtre à Saint-Gilles, fouillés en 2019. Une fouille archéologique, programmée menée par Jonhattan Vidal (DAC de La Réunion/SRA), était conduite en juillet 2019 afin d’évaluer le potentiel scientifique du site et d’étudier une partie des vestiges. Ce chantier constitue l’occasion de composer une équipe d’étudiants de l’université de La Réunion afin de les former aux méthodes de fouilles et aux techniques de relevés, constituant ainsi le premier chantier-école de l’île.