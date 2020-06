Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

L'Agence régionale de Santé de La Réunion (ARS) va organiser des opérations de démoustication dans les quartiers de La Bretagne et du Moufia. Leurs agents procéderont à des traitements les nuits du mercredi 10 au jeudi 11 juin 2020 et du dimanche 14 au lundi 15 juin 2020, entre minuit et cinq heures du matin. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Denis. (photo : rb/www.ipreunion.com)

