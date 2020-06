La Ville de Saint-Paul informe ,dans un communiqué, de la réouverture de l'ensemble de ses marché du week-end aux dates et heures habituelles à compter du vendredi 12 juin 2020. "Il est demandé à la population de faire preuve de civisme en respectant les consignes et le dispositif mis en place par les services municipaux sur les marchés" précise la ville de Saint-Paul dans le communiqué que nous publions ci-dessous.

• Le marché à l’Hermitage-Mail de Rodrigues : Dimanche matin de 07h à 13h

• Le marché du front de mer de Saint-Paul du Vendredi : Vendredi de 07h à 18 h

• Le marché du front de mer de Saint-Paul du Samedi : Samedi de 07 à 13 h

Il est à noter que le marché artisanal sur le front de mer de Saint Paul du dimanche ne sera pas reconduit, l’ensemble des artisans ayant retrouvé leurs espaces et créneaux habituels. Au total ce seront 450 forains qui seront présents au front de mer. Le marché du mail de Rodrigues reprend lui aussi avec les forains alimentaires et artisanaux.

Sur ces différents sites, la ville se doit de garantir des conditions de sécurité renforcées avec le respect des gestes " barrières " pour

prévenir au maximum la propagation du virus.

Pour le marché du front de mer de Saint-Paul (le vendredi uniquement), pour éviter la présence de forains sur les trottoirs et

permettre le respect de largeur des allées de 2,50m, l’avenue du front de mer sera mobilisée et donc fermée le vendredi de 3h à 20h00 entre la rue Elie Eudor et la rue Suffren.

Il est demandé à la population de faire preuve de civisme en respectant les consignes et le dispositif mis en place par les services municipaux sur les marchés.

Le respect de tous les gestes barrières devra être strictement observé, avec notamment le lavage régulier des mains. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition sur les entrées principales des marchés. Le port du masque pour les forains et les clients est fortement recommandé sur le périmètre des marchés.