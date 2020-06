Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 12 heures

L'Agence régionale de Santé de La Réunion (ARS) va organiser des opérations de démoustication dans les secteurs de l'Hermitage-les-Bains, Bruniquel, Carosse et Roquefeuil. Leurs agents procéderont à des traitements les nuits du mercredi 10 au jeudi 11 juin 2020 et du dimanche 14 au lundi 15 juin 2020, entre minuit et cinq heures du matin. . Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. ( photo : rb/www.ipreunion.com )

