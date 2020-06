Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Eco Agri Réunion informe les agriculteurs et les éleveurs qu'une collecte des emballages vides de produits phytosanitaire se déroulera les 16,17, et 18 juin 2020. Les bidons doivent être parfaitement rincés, séchés et apportés en vrac dans l'un des 12 points de collectes. (photo : TCO )

