Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Agence régionale de Santé de La Réunion (ARS) va organiser des opérations de démoustication dans les secteurs de La Caverne, Cap Champagne et Trou d'eau. Leurs agents procéderont à des traitements les nuits du mercredi 17 au jeudi 18 juin 2020 et du dimanche 21 au lundi 22 juin, entre minuit et cinq heures du matin (Photo : rb/www.ipreunion.com)

