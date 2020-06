Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les jeunes élus du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes (CCEJ) de la mandature 2017/2019 ont participé au concours organisé par l'ANACEJ (Association Nationale des Conseils des Enfants et des Jeunes). Ce concours récompense les meilleurs projets portés par les instances de jeunes. Parmi les nombreux projets proposés, le "projet de Mémoire" porté par la commission "Culture, Sport, Santé" a été nominé et termine dans le palmarès des trois meilleurs projets dans la catégorie "travail de Mémoire". Les jeunes élus du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes de Saint-Paul ont, par ailleurs, élaboré avec la collaboration de l'animateur du patrimoine et de l'architecture, un livret retraçant tout les lieux de commémoration de la commune. Ce livret a été distribué à tout les élèves scolarisé en CM1 et CM2 du territoire. Nous publions ci dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (photo : Ville de Saint-Paul)

