La Ville de Saint-Denis en partenariat avec Exo FM vous propose une fête de la musique 100% en ligne. Ce dimanche 21 juin 2020 à partir de 15h, la ville lancera une journée musicale en direct sur sa page Facebook. " Afin de vous offrir des moments festifs et musicaux tout en garantissant la sécurité de toutes et tous " indique la commune de Saint-Denis.

"Au total ce sont plus de 20 artistes qui se produiront sur la scène et ce pendant plus de 3 heures ! Vous pourrez notamment apprécier les shows de Missty, Médérice, PLL, Mc Box ou encore T Matt !" promet la ville de Saint-Denis

Vous retrouverez ces concert en direct live sur la page Facebook de la ville ainsi que sur celle d'Exo FM.