Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 heures

Suite à la recrudescence de signalements de cas de dengue sur le territoire saint-paulois, notamment dans les quartiers de Saint-Gilles et dans le lotissement Bellevue, des opérations de démoustication sont prévues. Les agents procéderont à des traitements les nuits du mercredi 24 au jeudi 25 juin 2020 et du dimanche 28 au lundi 29 juin, entre minuit et cinq heures du matin. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul

