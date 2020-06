Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Dès ce lundi 22 juin, l'ouverture des inscriptions au Village S'port vacance commence. Du 13 juillet au 07 août, la ville du Port et l'OMS organisent des activités vacances sur le stade Manès et au gymnase de la Rivière des Galets de 8h30 à 16h. La commune du Port précise " Les inscriptions sont ouvertes aux enfants de 7 à 15 ans ". Pour plus de renseignement contactez l'OMS au 0262 42 41 20

