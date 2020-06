Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Suite aux annonces de l'exécutif, l'école a rouvert pour tous et toutes ce lundi 22 juin. 70% des élèves de la ville du Port sont retournés en classe " soit 3406 enfants,1145 en maternelle et 2261 en élémentaire " précise la commune. Mais pas question de lésiner sur les questions sanitaire " Le service de restauration scolaire s'est également bien déroulé. Le service de garderie a pu reprendre dans de bonnes conditions. Une reprise qui s'est effectuée dans le respect du protocole sanitaire et des gestes barrières " indique la ville.

